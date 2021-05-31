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Зинедин Зидан объяснил болельщикам "Реала" свой уход

Зинедин Зидан объяснил болельщикам "Реала" свой уход Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан написал открытое письмо болельщикам команды, в котором объяснил причины своего ухода из клуба по окончании минувшего сезона.
Футбол
31 мая 2021 г. 11:45
Зинедин Зидан объяснил болельщикам Реала свой уход
Зинедин Зидан

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан написал открытое письмо болельщикам команды, в котором объяснил причины своего ухода из клуба по окончании минувшего сезона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Чемпионат".

"В марте 2019 года я согласился вернуться в "Реал" спустя восемь месяцев, потому что меня попросил об этом президент Флорентино Перес. Но на это решение повлияло и то, что с аналогичными просьбами ко мне ежедневно обращались вы, дорогие фанаты "Реала".

Я решил уйти и хочу объяснить причины этого решения. Я ухожу, но я не устал тренировать. В мае 2018 года я покинул "Реал", потому что после двух с половиной лет и множества побед почувствовал, что команде нужно обновление, чтобы остаться на высочайшем уровне. Сейчас всё иначе. Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не верит в меня и не оказывает поддержку в строительстве команды на долгосрочную перспективу.

Я понимаю футбол и знаю ценности "Реала". Знаю, что если ты не выигрываешь, то должен уйти. Но я хотел уважения к тому, чего мы достигли вместе. Хотел бы, чтобы мои отношения с клубом и президентом в последние несколько месяцев были не такими, как с другими тренерами. Но, разумеется, я не просил о привилегиях.

Человеческие отношения важнее денег и славы. Поэтому после поражений мне было так больно читать в прессе, что в случае неудачи в следующем матче меня уволят. Такие сливы в СМИ плохо влияют на футболистов и порождают сомнения и недопонимания", - говорится в письме, которое опубликовало издание AS.

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Версия на азербайджанском языке Zinəddin Zidan "Real Madrid"dən ayrılma səbəbini açıqladı

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