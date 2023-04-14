Зинедин Зидан может возглавить "Аль-Наср"

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" ведет переговоры с французским тренером Зинедином Зиданом.

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" ведет переговоры с французским тренером Зинедином Зиданом.

Как передает Report, об этом в социальной сети написал журналист Джеймс Бенге.

По его информации, отправив в отставку француза Руди Гарсию, владельцы "Аль-Насра" сделали предложение Зидану. Уговорить специалиста пытается также португальский нападающий Криштиану Роналду.

Кроме того, "Аль-Наср" рассматривает кандидатуру Жозе Моуринью, который возглавляет итальянскую "Рому".

СМИ ранее сообщали, что Роналду выразил недовольство работой и стилем игры Руди Гарсии, который возглавил команду в июне 2022 года, что сыграло большую роль в увольнении тренера.

Пресса писала, что владельцы "Аль-Насра" давали специалисту один матч на то, чтобы исправить ситуацию в чемпионате страны, в котором команда на три очка отстает от лидирующего "Аль-Иттихада".