Зинедин Зидан может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Экс-наставник футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан может получить работу в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, французский специалист рассматривается как кандидат на пост тренера "Манчестер Юнайтед". В случае если "Манчестер Юнайтед" уволит Жозе Моуринью, главным претендентом на должность наставника будет Зинедин Зидан.

Напомним, Зинедин Зидан работал в "Реал Мадриде" в 2016-2018 годы. Под руководством 46-летнего главного тренера "королевский клуб" трижды становился победителем Лиги Чемпионов.