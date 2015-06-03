​Зико намерен выдвигаться на пост главы ФИФА

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Знаменитый бразильский футболист Зико намерен побороться за место главы Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, такое решение он принял после того, как стало известно, что нынешний глава ФИФА Зепп Блаттер уходит в отставку.

На своей странице в "Фейсбуке" 62-летний Зико, тренирующий сейчас индийский футбольный клуб Гоа, написал, что не видит причин отказываться от такой попытки.

"Почему бы и нет. Вся моя жизнь связана с футболом, это моя страсть. К футболу я всегда относился серьезно и с уважением – и в Бразилии, и в других странах, где я бывал", - написал он, подчеркнув, что пока еще размышляет над этой идеей.