​Зидана уличили в нарушении правил самоизоляции

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, француз был замечен в деревне на окраине Мадрида, дом в которой он приобрел около года назад. На данный момент жителям Мадрида запрещено уезжать за черту города, не считая особых случаев.

В соответствии с санкциями, предусмотренными Министерством внутренних дел Испании, такие нарушения наказываются штрафом в размере 1,5 тысячи евро.

Ранее "Реал" возобновил командные тренировки. Власти Испании одобрили возобновление национального чемпионата в июне.