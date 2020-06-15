​Зидан вышел на второе место среди тренеров "Реала" по числу побед

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вышел на второе место среди тренеров "Королевского клуба" по числу побед в чемпионате Испании.

Как передает Report, в матче 28-го тура Примеры "Реал" обыграл "Эйбар" со счётом 3:1. Эта победа стала для француза 90-й в Примере. По этому показателю он обошёл Лео Бенхаккера (89) и уступает только Мигелю Муньосу (257).

Всего под руководством Зидана "Реал" провёл 200 матчей, одержал 132 победы, 42 раза сыграл вничью и потерпел 26 поражений. Француз привёл клуб к 10 трофеям, в том числе трём кубкам Лиги чемпионов подряд. Во главе с Зиданом "Реал" забил 489 мячей, пропустил — 210.

"Реал", набрав в 28 матчах 59 очков, занимает второе место в Примере. Отставание от лидирующей "Барселоны" составляет два очка.