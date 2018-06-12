Зидан: у меня пока нет желания возглавлять сборную Франции

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что на данный момент не имеет желания становиться наставником сборной Франции.

Как передает Report, слова Зидана приводит L'Equipe.

«Самое главное сейчас — поддержать сборную Франции на чемпионате мира. У меня пока нет желания возглавлять национальную команду страны. Я лишь остановился, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя. Буду болеть за сборную Франции. Мы хотим, чтобы команда выиграла второй титул чемпионов мира», — сказал Зидан.

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Франции в рамках группового этапа турнира сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.