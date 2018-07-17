Зидан станет спортивным директором "Ювентуса"

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан станет спортивным директором итальянского "Ювентуса", сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Ожидается, что З.Зидан присоединится к итальянскому клубу в октябре.

Напомним, что в июле в "Ювентус" из "Реала" перешел португальский нападающий Криштиану Роналду.

З.Зидан покинул пост главного тренера "Реала" 31 мая по собственному желанию. В качестве главного тренера мадридского клуба Зидан трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА (2016, 2017), дважды клубный чемпионат мира (2016, 2017), по разу - чемпионат Испании (2016/17) и Суперкубок Испании (2017).