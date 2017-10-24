Зидан стал первым обладателем Золотого мяча, признанным лучшим тренером мира

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Наставник «Реала» Зинедин Зидан стал лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА.

Как передает Report, в споре за это звание он опередил главного тренера «Челси» Антонио Конте и рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Приз лучшему тренеру на церемонии в Лондоне вручил Клаудио Раньери, который стал лучшим наставником 2016 года.

Зидан стал первым обладателем «Золотого мяча», признанным также лучшим тренером в мире. Зидан — обладатель приза «Золотой мяч» как лучший футболист Европы 1998 года.

В 2017 году «Реал» под руководством Зидана выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.