Зидан сделал селфи с водителем, машину которого протаранил - ФОТО

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан попал в небольшую передрягу.

Как сообщает Report, издание Mundo Deportivo отмечает, что Игнасио Фернандес ехал через Вальдебебас в своей машине.

Он затормозил на круговом движении, чтобы пропустить другую машину и почувствовал, как сзади в него кто-то въехал.

Виновником аварии оказался главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, который направлялся в расположение "Лос Бланкос".

"Как только я его увидел, сразу же узнал и сказал, - я бы предпочел встретиться при других обстоятельствах, но такие тоже сойдут, - поведал И.Фернандес изданию. Я сказал ему, что мы могли бы сделать селфи, иначе люди не поверят, что Зидан стукнул меня [машиной]. И он очень вежливо согласился. Он снял шапочку, и мы сделали фото".