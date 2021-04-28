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Зидан прокомментировал итог первого матча полуфинала ЛЧ против "Челси"

Зидан прокомментировал итог первого матча полуфинала ЛЧ против "Челси" Главный тренер Зинедин Зидан прокомментировал итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси"
Футбол
28 апреля 2021 г. 03:33
Зидан прокомментировал итог первого матча полуфинала ЛЧ против Челси
Зинедин Зидан

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между своей командой и лондонским "Челси".

Как напоминает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

"Первый тайм получился очень тяжелым, но во втором нам удалось забрать инициативу в свои руки. Соперник играл быстро, у них хорошие футболисты, им повезло здорово начать матч. Однако во второй половине игры мы взяли ситуацию под свой контроль.

Мы продолжаем борьбу в этом противостоянии и в целом довольны показанной игрой. на выезде мы играем хорошо, прессингуем высоко. "Челси" не зря вышел в полуфинал — это отличная команда. Ответный поединок будет боевым", - отметил французский специалист.

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 23:00 по бакинскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский ПСЖ и и английский "Манчестер Сити".

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Версия на азербайджанском языке Zidan: “Çelsi”nin yarımfinala çıxması əbəs yerə deyil"

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