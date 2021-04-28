Зидан прокомментировал итог первого матча полуфинала ЛЧ против "Челси"

Главный тренер Зинедин Зидан прокомментировал итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между своей командой и лондонским "Челси".

Как напоминает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

"Первый тайм получился очень тяжелым, но во втором нам удалось забрать инициативу в свои руки. Соперник играл быстро, у них хорошие футболисты, им повезло здорово начать матч. Однако во второй половине игры мы взяли ситуацию под свой контроль.

Мы продолжаем борьбу в этом противостоянии и в целом довольны показанной игрой. на выезде мы играем хорошо, прессингуем высоко. "Челси" не зря вышел в полуфинал — это отличная команда. Ответный поединок будет боевым", - отметил французский специалист.

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 23:00 по бакинскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский ПСЖ и и английский "Манчестер Сити".