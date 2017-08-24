Зидан продлил контракт с Реалом без переговоров

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поставил подпись под новым соглашением.

Как передает Report, об этом сообщает AS.

Французский специалист не просил руководство клуба предоставить ему время на раздумья. Отмечается, что зарплата наставника выросла с 4,35 млн. евро до 8.

Напомним, Зидан встал у руля «сливочных» в 2016 году. За это время тренер выиграл вместе с командой Лигу чемпионов (2 раза), а также чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира (2).