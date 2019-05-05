Зидан: Погба очень хороший футболист, но он играет за “Манчестер Юнайтед”

Главный тренер мадридского “Реала“ Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном переходе в команду французского полузащитника “Манчестер Юнайтед“ Поля Погба.

“Я говорил, что Погба является хорошим футболистом, но тоже самое я могу сказать и о других игроках. Я его знаю, но ничего более. Погба очень хорош, но он играет за “Манчестер Юнайтед“. В конце сезона мы увидим, какие игроки придут к нам, а какие уйдут. Но я не говорил, что мы собираемся купить Погба“, — приводит слова Зидана журналист Дермот Корриган в своём твиттере.

Ранее сообщалось, что “Реал“ готов заплатить за хавбека € 145 млн. В нынешнем сезоне 26-летний Погба провёл 33 матча в чемпионате Англии, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.