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Зидан поделился впечатлениями от чемпионского титула

Зидан поделился впечатлениями от чемпионского титула Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал завоевание титула чемпиона Испании сезона-2019/2020 в матче 37-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом" (3:1)
Футбол
17 июля 2020 г. 05:06
Зидан поделился впечатлениями от чемпионского титула

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал завоевание титула чемпиона Испании сезона-2019/2020 в матче 37-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом" (3:1).

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Это потрясающее чувство, потому что то, что сделали игроки, впечатляет. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. Залог успеха – это игроки, которые сражаются на поле. Это правда, что в этом есть и моя роль, но они – те кто верят в мои идеи. Это впечатляющая команда, и когда я вижу их такими счастливыми, я очень рад. Даже те, кто играл меньше, внесли свой вклад и были преданы делу.

Мы были лучшими, потому что мы те, кто набрал наибольшее количество очков. И всё. Для меня это один из лучших дней в качестве тренера. Празднование титула – это странный момент для всех, нам бы хотелось быть с нашими фанатами, но даже находясь дома, они наверняка счастливы.

Лига чемпионов — это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше", — приводит слова Зидана Marca.

"Реал" стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017.

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Версия на азербайджанском языке Zidan: “Bu, mənim üçün məşqçi kimi ən yaxşı günlərdən biridir”

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