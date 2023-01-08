Зидан отказался возглавить сборные Бразилии, Португалии и США

Зинедин Зидан в ближайшее время точно не возглавит сборную Франции (из-за продления контракта с Дидье Дешамом до 2026 года), однако у бывшего футболиста была возможность стать тренером национальной команды.

Зинедин Зидан в ближайшее время точно не возглавит сборную Франции (из-за продления контракта с Дидье Дешамом до 2026 года), однако у бывшего футболиста была возможность стать тренером национальной команды.

Как передает Report со ссылкой на издание L'Equipe , Зидан имел предложения от сборных Бразилии, Португалии и США, но на все три он ответил отказом.

Основной причиной отклонения предложения является желание возглавить только сборную Франции. Также Зидан предпочел бы не тренировать сборную, на языке которой не говорит сам. Так как экс-футболист "Реала" свободно владеет испанским, но не английским, вариант с той же сборной США отпал сам собой.

Напомним, в последний раз Зинедин Зидан возглавлял мадридский "Реал", с которым выиграл три Лиги чемпионов и два испанских чемпионата.