Зидан отказался от предложения «Манчестер Юнайтед»

11:56

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался от предложения «Манчестер Юнайтед» возглавить клуб.

Как передает Report со ссылкой на Cuatro, 49-летний французский специалист отклонил это предложение из-за нежелания его супруги переезжать в Англию, а также из-за недостаточно хорошего знания английского языка.

По информации источника издания, в будущем Зидан надеется стать главным тренером «ПСЖ» или сборной Франции.

21 ноября "Манчестер Юнайдтед" отправил в отставку главного тренера Уле Гуннара Сульшера.