Зидан: Неймар и Роналду смогут играть вместе

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ У нападающего Криштиану Роналду не будет никаких проблем с тем, чтобы сыграться с форвардом Неймаром, если бразилец перейдёт в мадридский клуб.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

«Сейчас я беспокоюсь только о том, что происходит в данный момент. После финала мы поговорим с руководством о следующем сезоне и о том, какие изменения должны произойти. Но сейчас я не могу говорить о Неймаре и других игроках.

Хорошие футболисты всегда совместимы друг с другом. Помню, как говорили, что я и Джоркаефф не сможем играть вместе, но затем мы выиграли чемпионат мира. Хорошие футболисты всегда смогут играть вместе. На поле важна командная химия.

Я не знаю, ведёт ли «Реал» переговоры о трансфере Неймара. Нас беспокоит то, что происходит сейчас. Я не спрашивал Неймара лично, потому что не участвую в этих вещах. Мы должны закончить нынешний сезон, а обо всём остальном побеспокоимся позже», – цитирует Зидана Goal.