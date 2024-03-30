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Зидан не станет новым тренером "Баварии"

Зидан не станет новым тренером "Баварии" Известный французский тренер Зинедин Зидан, который в данный момент находится без работы, после окончания сезона не станет новым наставником мюнхенской "Баварии".
Футбол
30 марта 2024 г. 13:12
Зидан не станет новым тренером Баварии

Известный французский тренер Зинедин Зидан, который в данный момент находится без работы, после окончания сезона не станет новым наставником мюнхенской "Баварии".

Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, по информации инсайдера Флориана Плеттенберга, руководители мюнхенского клуба не рассматривают кандидатуру французского специалиста, несмотря на все слухи в прессе.

Главными претендентами на пост нового рулевого для "Баварии" являются Роберто де Дзерби из "Брайтона" и Юлиан Нагельсманн, который недавно возглавлял мюнхенцев, а теперь работает в сборной Германии.

Напомним, что нынешний тренер "Баварии" Томас Тухель покинет команду после окончания этого сезона.

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