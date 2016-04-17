​Зидан: Мы даем отдых Бензема и Бэйлу, но не Роналду

Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что не планирует при ротации состава заменять своего лидера Криштиану Роналду.

Как передает Report, специалист считает, что и по ходу матчей португальцу не нужны замены, поскольку его физическое состояние позволяет проводить много игр.

– Мы даем отдых периодически Бензема и Бэйлу, но не Криштиану Роналду, – цитирует AS Зидана. – Он играет хорошо, мы не видим причин для его замен. Ему хватает сил и формы.