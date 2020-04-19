​Зидан может возглавить "Ювентус"

Зинедин Зидан https://report.az/storage/news/bc8a262aca53f6b8c6049f57dbb2ce06/e8d00323-f3ab-4ba0-bb8c-6723d2f7a27d_292.jpg

Туринский "Ювентус" рассматривает французского наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана в качестве замены Маурицио Сарри на посту главного тренера клуба.

Как передает Report со ссылкой на Le10sport.com, Зидан может покинуть мадридский "Реал" из-за непростых отношений с президентом клуба Флорентино Пересом, и "Ювентус" намерен этим воспользоваться. Сообщается, что представители туринского клуба уже связались с французским специалистом.

Во время карьеры футболиста Зидан выступал за "Ювентус" с 1996 по 2001 год. Будучи игроком "старой синьоры", Зидан дважды становился чемпионом Италии, а после успешного выступления в составе сборной Франции на чемпионате мира в 1998 году получил "Золотой мяч".

Контракт Сарри с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Специалист возглавил "Ювентус" летом 2019 года, сменив на посту главного тренера Массимилиано Аллегри. Ранее Сарри возглавлял "Челси", а также такие итальянские команды, как "Пескара", "Сорренто", "Эмполи", "Наполи", и другие.