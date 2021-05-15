Зидан хочет уйти из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост по окончании сезона

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост по окончании сезона.

Как передает Report со ссылкой на TeleMadrid, 48-летний специалист хочет уйти из "Реала", так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хочет покинуть клуб независимо от того, станут ли "сливочные" чемпионами Испании или нет.

Зидан возглавил "Реал" в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридцев – с 2016 по 2018 год. Под его руководством "королевский клуб" три раза выиграл Лигу чемпионов и два раза стал чемпионом Испании. В этом сезоне "Реал" в 36 турах Ла Лиги набрал 78 очков и расположился на втором месте.

Ранее сообщалось, что среди потенциальных кандидатов на смену французу называлось имя Массимилиано Аллегри, последним местом работы которого является "Юве".