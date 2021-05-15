Зидан хочет уйти из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост по окончании сезона.
Как передает Report со ссылкой на TeleMadrid, 48-летний специалист хочет уйти из "Реала", так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хочет покинуть клуб независимо от того, станут ли "сливочные" чемпионами Испании или нет.
Зидан возглавил "Реал" в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридцев – с 2016 по 2018 год. Под его руководством "королевский клуб" три раза выиграл Лигу чемпионов и два раза стал чемпионом Испании. В этом сезоне "Реал" в 36 турах Ла Лиги набрал 78 очков и расположился на втором месте.
Ранее сообщалось, что среди потенциальных кандидатов на смену французу называлось имя Массимилиано Аллегри, последним местом работы которого является "Юве".