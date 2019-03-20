Жвачку Фергюсона с последнего матча продали за целое состояние

Фрагмент жевательной резинки экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона нашел нового хозяина за большие деньги.

Как передает Report, жвачку продали на интернет-аукционе eBay.

По информации SUN, именно ее жевал сэр Алекс во время последнего матча в должности тренера «МЮ» против «Вест Бромвича» 19 мая 2013 года. Встреча закончилась результативной ничьей 5:5.

Лот продали за £390 тысяч (более 33 млн рублей по теперешнему курсу). Вырученные деньги направят в благотворительный фонд «МЮ».

Когда Фергюсон пришел в «МЮ» (1986), то мог бы купить за такую сумму неплохого футболиста.

Алекс Фергюсон работал наставником «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю — 38, в том числе 13 титулов чемпиона Англии и две Лиги чемпионов.