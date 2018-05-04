Журналистка ударила футбольного фаната, который трогал ее в прямом эфире - ВИДЕО

Баку. 4 май. REPORT.AZ/ Журналистка Мария Фернанда Мора ударила микрофоном футбольного фаната после матча в Мексике.

Как передает Report, мужчина, по ее словам, прикасался к ней во время прямого включения.

На кадрах видно, как девушка рассказывает о матче, к ней подходят болельщики и начинают исполнять "кричалки" и размахивать шарфами. Один из них тесно прижимается к девушке сзади. Она не выдерживает, разворачивается и наносит мужчине удар.

"То, что случилось со мной, случается с тысячами женщин каждый день в общественных местах. Разница в том, что это со мной случилось во время прямого эфира на телевидении, я решила защитить себя", - рассказала Мария.

Она объяснила, что сначала приняла это за случайное прикосновение, но мужчина, по ее словам, "осмелел и продолжил свои действия". Журналистка добавила, что женщины не должны молчать о сексуальных домогательствах.