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Журналист рассказал об умершем в бедности Марадоне

Журналист рассказал об умершем в бедности Марадоне Аргентинский журналист Луис Вентура рассказал о финансовых проблемах бывшего футболиста сборной страны Диего Марадоны, скончавшегося на 61-м году жизни
Футбол
28 ноября 2020 г. 00:21
Журналист рассказал об умершем в бедности Марадоне
Диего Марадона

Аргентинский журналист Луис Вентура рассказал о финансовых проблемах бывшего футболиста сборной страны Диего Марадоны, скончавшегося на 61-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По его словам, у спортсмена почти ничего не осталось, а умер он в бедности. Репортер также отметил, что у Марадоны практически все украли, а остальное он отдал сам. Единственным источником дохода аргентинца, как уточнил Вентура, в последние годы была скромная зарплата в клубе "Химнасия", который он тренировал.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По предварительным данным вскрытия, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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