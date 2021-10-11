В "Yeni Klinika" опровергли смерть журналиста Эльнура Ашрафоглу

Журналист Эльнур Ашрафоглу не скончался.
Об этом Report сообщили в "Yeni Klinika".
Отмечается, что журналист в настоящее время находится в критическом состоянии.
Известный журналист Эльнур Ашрафоглу скончался от коронавируса.
Об этом Report сообщили его родственники.
Он скончался в возрасте 47 лет в "Yeni Klinika", где проходил лечение.
Эльнур Ашрафоглу заразился коронавирусом в начале сентября. Получавший лечение в домашних условиях журналист позднее был помещен в "Yeni Klinika". 11 октября его отключили от аппарата ЭКМО.
Эльнур Ашрафоглу долгое время работал на AzTV, затем возглавлял пресс-службу ФК “Нефтчи”. В 2015 году был назначен руководителем Департамента по связям с прессой и общественностью Федерации дзюдо Азербайджана. С 2018 года был назначен заместителем генерального секретаря федерации.