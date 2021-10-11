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В "Yeni Klinika" опровергли смерть журналиста Эльнура Ашрафоглу

В "Yeni Klinika" опровергли смерть журналиста Эльнура Ашрафоглу Журналист Эльнур Ашрафоглу не скончался.
Футбол
11 октября 2021 г. 19:30
В Yeni Klinika опровергли смерть журналиста Эльнура Ашрафоглу

Журналист Эльнур Ашрафоглу не скончался.

Об этом Report сообщили в "Yeni Klinika". 

Отмечается, что журналист в настоящее время находится в критическом состоянии. 

19:15

Известный журналист Эльнур Ашрафоглу скончался от коронавируса.

Об этом Report сообщили его родственники.

Он скончался в возрасте 47 лет в "Yeni Klinika", где проходил лечение.

Эльнур Ашрафоглу заразился коронавирусом в начале сентября. Получавший лечение в домашних условиях журналист позднее был помещен в "Yeni Klinika". 11 октября его отключили от аппарата ЭКМО.

Эльнур Ашрафоглу долгое время работал на AzTV, затем возглавлял пресс-службу ФК “Нефтчи”. В 2015 году был назначен руководителем Департамента по связям с прессой и общественностью Федерации дзюдо Азербайджана. С 2018 года был назначен заместителем генерального секретаря федерации.

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Версия на английском языке New Clinic hospital denies death of sports commentator
Версия на азербайджанском языке "Yeni Klinika": "Jurnalist Elnur Əşrəfoğlu dünyasını dəyişməyib"

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