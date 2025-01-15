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Жуниньо прошел медобследование во "Фламенго" и пропустит первые три игры

Жуниньо прошел медобследование во "Фламенго" и пропустит первые три игры Олавио Жуниньо, перешедший из футбольного клуба "Карабах" в бразильский "Фламенго", прошел медицинское обследование и не будет участвовать в первых трех официальных матчах.
Футбол
15 января 2025 г. 09:32
Жуниньо прошел медобследование во Фламенго и пропустит первые три игры

Олавио Жуниньо, перешедший из футбольного клуба "Карабах" в бразильский "Фламенго", прошел медицинское обследование и не будет участвовать в первых трех официальных матчах.

Как сообщает Report со ссылкой на Globo, результаты медобследования отправлены делегации представителя Серии А в США. 28-летний нападающий также пропустит учебно-тренировочные сборы команды в указанной стране.

"Фламенго" вернется в Бразилию после контрольного матча против "Сан-Паулу" 20 января. Жуниньо будет представлен публике только после возвращения команды.

Форвард также пропустит турнир Кариока - Така Гуанабара против "Мадурейры", "Нова Игуасу" и "Бангу". Жуниньо дебютирует 25 января в том же турнире в игре против "Волта Редонда".

Отметим, что "Карабах" заработает от трансфера Жуниньо 5 млн евро. Футболист носил форму агдамского клуба с 2023 года. За время выступления в клубе он провел 80 матчей, забил 42 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Версия на английском языке Juninho completes medical at Flamengo, set to miss three official matches
Версия на азербайджанском языке Juninyo "Flamenqo"da tibbi müayinədən keçib, ilk üç rəsmi oyunu buraxacaq

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