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Жулио Ромао: Жуниньо готов играть за "Фламенго"

Жулио Ромао: Жуниньо готов играть за "Фламенго" 09:05
Футбол
10 января 2025 г. 09:28
Жулио Ромао: Жуниньо готов играть за Фламенго

Жуниньо готов играть за бразильский клуб "Фламенго".

Как сообщает Report, об этом сказал бразильский футболист "Карабаха" Жулио Ромао в интервью изданию Globo, комментируя возможный переход партнера по клубу Олавио Жуниньо во "Фламенго".

По его словам, Жуниньо - центральный нападающий, который отличается от многих в современном бразильском футболе: "Причина по которой он забивает много голов - его скорость. Его способ обыгрывать соперников невероятен. Обычному центральному нападающему сложно такое делать".

Жулио Ромао отметил, что неудивительно, что такие крупные клубы, как "Фламенго" и испанская "Севилья", проявляют интерес к Жуниньо:

"Я уверен, что он покажет, почему они им интересуются. Жуниньо - отличный игрок. Думаю, он забьет много голов. В Бразилии не хватает таких футболистов. Раньше он играл в Бразилии и Португалии. Вероятность его хорошего выступления за "Фламенго" очень высока".

Отметим, что Олавио Жуниньо выступает за "Карабах" с 2023 года. Он стал чемпионом Азербайджана и обладателем кубка страны.

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Версия на азербайджанском языке Julio Romao: "Juninyo "Flamenqo"da oynamağa hazırdır"

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