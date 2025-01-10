Жулио Ромао: Жуниньо готов играть за "Фламенго"

09:05

Жуниньо готов играть за бразильский клуб "Фламенго".

Как сообщает Report, об этом сказал бразильский футболист "Карабаха" Жулио Ромао в интервью изданию Globo, комментируя возможный переход партнера по клубу Олавио Жуниньо во "Фламенго".

По его словам, Жуниньо - центральный нападающий, который отличается от многих в современном бразильском футболе: "Причина по которой он забивает много голов - его скорость. Его способ обыгрывать соперников невероятен. Обычному центральному нападающему сложно такое делать".

Жулио Ромао отметил, что неудивительно, что такие крупные клубы, как "Фламенго" и испанская "Севилья", проявляют интерес к Жуниньо:

"Я уверен, что он покажет, почему они им интересуются. Жуниньо - отличный игрок. Думаю, он забьет много голов. В Бразилии не хватает таких футболистов. Раньше он играл в Бразилии и Португалии. Вероятность его хорошего выступления за "Фламенго" очень высока".

Отметим, что Олавио Жуниньо выступает за "Карабах" с 2023 года. Он стал чемпионом Азербайджана и обладателем кубка страны.