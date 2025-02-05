Жулио Ромао: Желаю "Карабаху" всего наилучшего

Бразильский полузащитник Жулио Ромао, перешедший из "Карабаха" в "Ференцварош", выступил с прощальным обращением к клубу и болельщикам.

Как сообщает Report, 26-летний футболист поблагодарил всех за время, проведенное в команде.

"Пришло время попрощаться. Благодарю всех за моменты, проведенные здесь. "Карабаху" желаю всего наилучшего. Всегда буду поддерживать вас. Спасибо, "Карабах". Спасибо, Азербайджан", - сказал Ромао пресс-службе агдамского клуба.

Ромао выступал за "Карабах" с 2022 года, провел 120 матчей и забил 2 гола. В составе команды он дважды становился чемпионом Азербайджана и выигрывал Кубок страны.