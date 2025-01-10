О нас

Жулио Ромао: Азербайджан лучше многих европейских стран

Жулио Ромао: Азербайджан лучше многих европейских стран 10:31
Футбол
10 января 2025 г. 10:57
Жулио Ромао: Азербайджан лучше многих европейских стран

Полузащитник футбольного клуба "Карабах" Жулио Ромао высоко оценил уровень жизни в Азербайджане, отметив, что страна в этом плане превосходит многие европейские государства.

Как сообщает Report, об этом футболист заявил в интервью бразильскому изданию Globo.

"Азербайджан лучше многих европейских стран. Здесь высокий уровень безопасности, и мне не на что жаловаться", - заявил 26-летний футболист.

Ромао поделился впечатлениями о своем пребывании в Баку: "До приезда я сомневался, но, увидев город, был очарован. Здесь много интересных мест, моя семья тоже здесь, и всем нам все нравится".

Говоря о выступлении "Карабаха" в Лиге Европы УЕФА в минувшем сезоне, Ромао отметил, что команда провела два отличных матча (в плей-офф) против "Байера 04" и после этого люди стали по-другому смотреть на "Карабах".

Футболист также рассказал о своем развитии на позиции опорного полузащитника.

"В молодости я больше играл с мячом, не был ориентирован на оборону. Но в Португалии стал играть глубже, что очень помогает мне в "Карабахе", - отметил игрок.

Ромао подчеркнул, что, несмотря на доминирование "Карабаха" в национальном чемпионате, матчи проходят тяжело: "Против нас соперники готовятся особо. Есть очень трудные игры, ведь оппоненты уже хорошо нас изучили".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Qarabağ”ın braziliyalı futbolçusu: “Azərbaycan Avropadakı bir çox ölkədən daha yaxşıdır"

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi