Жулио Ромао: Азербайджан лучше многих европейских стран

10:31

Полузащитник футбольного клуба "Карабах" Жулио Ромао высоко оценил уровень жизни в Азербайджане, отметив, что страна в этом плане превосходит многие европейские государства.

Как сообщает Report, об этом футболист заявил в интервью бразильскому изданию Globo.

"Азербайджан лучше многих европейских стран. Здесь высокий уровень безопасности, и мне не на что жаловаться", - заявил 26-летний футболист.

Ромао поделился впечатлениями о своем пребывании в Баку: "До приезда я сомневался, но, увидев город, был очарован. Здесь много интересных мест, моя семья тоже здесь, и всем нам все нравится".

Говоря о выступлении "Карабаха" в Лиге Европы УЕФА в минувшем сезоне, Ромао отметил, что команда провела два отличных матча (в плей-офф) против "Байера 04" и после этого люди стали по-другому смотреть на "Карабах".

Футболист также рассказал о своем развитии на позиции опорного полузащитника.

"В молодости я больше играл с мячом, не был ориентирован на оборону. Но в Португалии стал играть глубже, что очень помогает мне в "Карабахе", - отметил игрок.

Ромао подчеркнул, что, несмотря на доминирование "Карабаха" в национальном чемпионате, матчи проходят тяжело: "Против нас соперники готовятся особо. Есть очень трудные игры, ведь оппоненты уже хорошо нас изучили".