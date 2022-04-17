Жозе Моуринью вошел в историю еврокубков

После того как "Рома" выбила из Лиги конференций УЕФА норвежский "Будё-Глимт" (5:2 общий счет) и вышла в полуфинал турнира, Жозе Моуринью стал тренером, который чаще всего в истории играл в европейских полуфиналах. Матч с "Лестером" станет для Жозе 11-м е

После того как "Рома" выбила из Лиги конференций УЕФА норвежский "Будё-Глимт" (5:2 общий счет) и вышла в полуфинал турнира, Жозе Моуринью стал тренером, который чаще всего в истории играл в европейских полуфиналах. Матч с "Лестером" станет для Жозе 11-м европейским полуфиналом в карьере.

Как передает Report со ссылкой на Marca, португалец по этому показателю сейчас опережает таких тренеров, как Алекс Фергюсон из Шотландии, немца Юппа Хайнкеса (оба по восемь полуфиналов), итальянца Карло Анчелотти и испанца Хосепа Гвардиолу (оба по девять).

Моуринью также первым вышел в полуфинал всех трёх европейских турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

На данный момент "Рома" остается единственной итальянской командой, имеющей шанс выиграть европейский титул, чего не было с 2010 года, когда "Интер" выиграл Лигу чемпионов УЕФА.