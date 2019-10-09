Жозе ​Моуринью может вновь возглавить английский клуб

Жосе Моуринью может стать следующим главным тренером "Тоттенхэма".
Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, на этом посту 56-летний португальский специалист готов сменить Маурисио Почеттино.
Отметим, что после 8 туров чемпионата Англии "Тоттенхэм" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
Действующий контракт Почеттино с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, что последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", который он покинул в декабре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов команды. С этого момента 56-летний специалист находится без работы.
Şamo QuliyevАвтор новости