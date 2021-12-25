Жозе Моуринью может стать главным тренером сборной Нигерии

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью может возглавить сборную Нигерии.

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью может возглавить сборную Нигерии.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Thisnigeria, об этом сообщил президент Федерации футбола Нигерии Амаджу Пинник.

Амаджу Пинник сообщил о переговорах с Моуринью по поводу назначения на пост главного тренера национальной команды Нигерии.

«Были переговоры с Моуринью. Министр спорта также говорил с Моуринью и в этом нет ничего плохого», — отметил А.Пинник.

Напомним, Моуринью возглавил «Рому» летом этого года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне «Рома» под руководством Моуринью провела 27 матчей, в которых одержала 16 побед, потерпела 8 поражений и трижды сыграла вничью.