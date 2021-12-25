О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жозе Моуринью может стать главным тренером сборной Нигерии

Жозе Моуринью может стать главным тренером сборной Нигерии Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью может возглавить сборную Нигерии.
Футбол
25 декабря 2021 г. 09:28
Жозе Моуринью может стать главным тренером сборной Нигерии

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью может возглавить сборную Нигерии.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Thisnigeria, об этом сообщил президент Федерации футбола Нигерии Амаджу Пинник.

Амаджу Пинник сообщил о переговорах с Моуринью по поводу назначения на пост главного тренера национальной команды Нигерии.

«Были переговоры с Моуринью. Министр спорта также говорил с Моуринью и в этом нет ничего плохого», — отметил А.Пинник.

Напомним, Моуринью возглавил «Рому» летом этого года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне «Рома» под руководством Моуринью провела 27 матчей, в которых одержала 16 побед, потерпела 8 поражений и трижды сыграла вничью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Joze Mourinyo Nigeriya millisinin baş məşqçisi ola bilər

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi