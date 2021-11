Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью купил кроссовки нападающему команды Феликсу Афена-Гьяну за 800 евро после победы над "Дженоа" в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report, об этом сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в Twitter .

Встреча между командами прошла в воскресенье и завершилась победой подопечных Моуринью со счетом 2:0. 18-летний Афена-Гьян отметился дублем. Эти мячи стали для него дебютными за команду.