Известный португальский специалист Жозе Моуриньо может продолжить тренерскую карьеру в Италии.

Как сообщает Report со ссылкой на L'Equipe, 56-летний португалец ведет переговоры с "Ромой".

В начале марта этого года "Рома" рассталась с Эусебио ди Франческо. Место наставника команды занял Клаудио Раньери, клуб подписал со специалистом контракт сроком до конца текущего сезона. При этом отмечается, что Моуриньо готов рассмотреть предложение ПСЖ в случае отставки нынешнего тренера Томаса Тухеля.

Напомним, Жозе Моуриньо возглавлял миланский "Интер" с 2008 по 2010 год. Вместе с итальянским клубом португальский специалист дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также добивался победы в Лиге чемпионов. Последним местом работы Моуриньо был "Манчестер Юнайтед", который специалист покинул в декабре 2018 года.