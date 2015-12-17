Жозе Моуринью уволен из "Челси"

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Руководство лондонского "Челси" приняло решение отправить в отставку знаменитого португальского тренера Жозе Моуринью за неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, до конца сезона команду возглавит бывший тренер сборной России голландец Гус Хиддинк, ранее уже работавший с "Челси".

Тренер команды, под руководством которого "Челси" в нынешнем сезоне в 15 матчах набрал лишь 15 очков, не получит неустойки. Ему будет выплачена зарплата за весь сезон-2015/16.

Напомним, Жозе Моуринью вернулся в английский клуб в июне 2013 года. В первый же сезон после возвращения португалец привел команду к чемпионскому титулу в английской премьер-лиге.

На данный момент "Челси" с 15 очками занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата Англии. Команда находится всего в одном балле от зоны вылета в низший дивизион.