Жозе Моуринью подрался с вратарем "Манчестер Сити"

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер английской команды "Манчестер Юнайтед" подрался с вратарем "Манчестер Сити".

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, инцидент произошел после матча 16-го тура чемпионата Англии, в котором "Манчестер Юнайтед" на своем поле уступил "Манчестер Сити".

"Горожане" бурно отмечали победу в дерби. Такое поведение не понравилось главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

По информации, португальский специалист подошел к раздевалке "Сити" и высказал недовольство. Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон ответил Моуринью, за что тот ударил футболиста пластиковой бутылкой по голове.

Отмечается, что все кончилось массовой потасовкой, которую прервали сотрудники службы безопасности. В конфликте активное участие принимал форвард "красных дьяволов" Ромелу Лукаку и помощник главного тренера "горожан" Микель Артета, которому рассекли бровь.

Отметим, что после 16-и туров "Сити" лидирует в турнирной таблице. Его отрыв от идущей второй команды Жозе Моуринью увеличился до 11 очков.