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    Жозе Моуринью может покинуть "Манчестер Юнайтед"

    Португальский тренер недоволен трансферной политикой клуба

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может покинуть свой пост по окончании сезона.

     Как сообщает Report со ссылкой на издание Daily Mail, причиной этому стали разногласия между 54-летним специалистом и руководством клуба. 

    Португальский тренер недоволен тем, что руководство отказалось выделить 45 млн евро на покупку защитника "Тоттенхэм Хотспур" Дэнни Роуза. Моуринью считает, что трансферная политика клуба не позволяет "МЮ" конкурировать с "Манчестер Сити" Гвардиолы.

    Отметим, что контракт Жозе Моуринью с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2019 года. Коллектив под его руководством в Премьер-лиге Англии с 47 очками занимает вторую позицию и отстает от лидера "Манчестер Сити" на 15 очков.

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