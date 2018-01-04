Жозе Моуринью может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может покинуть свой пост по окончании сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Daily Mail, причиной этому стали разногласия между 54-летним специалистом и руководством клуба.

Португальский тренер недоволен тем, что руководство отказалось выделить 45 млн евро на покупку защитника "Тоттенхэм Хотспур" Дэнни Роуза. Моуринью считает, что трансферная политика клуба не позволяет "МЮ" конкурировать с "Манчестер Сити" Гвардиолы.

Отметим, что контракт Жозе Моуринью с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2019 года. Коллектив под его руководством в Премьер-лиге Англии с 47 очками занимает вторую позицию и отстает от лидера "Манчестер Сити" на 15 очков.