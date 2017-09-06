Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер английской футбольной команды "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо потратит 1% своей зарплаты на благотворительность.

Как сообщает Report, об этом в интервью The Telegraph сказал испанский футболист "Манчестер Юнайтеда" Хуан Мата.

Средства будут переданы организации "Common Goal", которая действует для развития футбола в мире.

Ожидается, что к этому поступку Жозе Моуриньо подключатся и другие члены команды "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что впервые Хуан Мата заявил о намерении перечислить часть зарплаты в указанную организацию.

Затем к нему присоединился футболист "Баварии" (Германия) Матс Хуммельс.