Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер английской футбольной команды "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо потратит 1% своей зарплаты на благотворительность.
Как сообщает Report, об этом в интервью The Telegraph сказал испанский футболист "Манчестер Юнайтеда" Хуан Мата.
Средства будут переданы организации "Common Goal", которая действует для развития футбола в мире.
Ожидается, что к этому поступку Жозе Моуриньо подключатся и другие члены команды "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что впервые Хуан Мата заявил о намерении перечислить часть зарплаты в указанную организацию.
Затем к нему присоединился футболист "Баварии" (Германия) Матс Хуммельс.
Şamo QuliyevАвтор новости
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