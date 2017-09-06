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    Жозе Моуриньо потратит 1% своей зарплаты на благотворительность

    Средства будут переданы организации Common Goal, которая действует для развития футбола в мире

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер английской футбольной команды "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо потратит 1% своей зарплаты на благотворительность.

    Как сообщает Report, об этом в интервью The Telegraph сказал испанский футболист "Манчестер Юнайтеда" Хуан Мата.

    Средства будут переданы организации "Common Goal", которая действует для развития футбола в мире.

    Ожидается, что к этому поступку Жозе Моуриньо подключатся и другие члены команды "Манчестер Юнайтед".

    Отметим, что впервые Хуан Мата заявил о намерении перечислить часть зарплаты в указанную организацию.

    Затем к нему присоединился футболист "Баварии" (Германия) Матс Хуммельс. 

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