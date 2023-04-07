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Жоан Лапорта направил в ФИФА и УЕФА письма по делу Негрейры

Жоан Лапорта направил в ФИФА и УЕФА письма по делу Негрейры Жоан Лапорта обратился в ФИФА и УЕФА по поводу коррупционного скандала.
Футбол
7 апреля 2023 г. 10:15
Жоан Лапорта направил в ФИФА и УЕФА письма по делу Негрейры

Жоан Лапорта обратился в ФИФА и УЕФА по поводу коррупционного скандала.

Report со ссылкой на Радио Каталонии сообщает, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта обратился к УЕФА и ФИФА, направив в обе организации письма по поводу дела, связанного с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой

По информации источника, Лапорта в письмах попросил УЕФА и ФИФА не относиться к "Барселоне" и её действиям предвзято. Кроме того, функционер попросил президента УЕФА Александера Чеферина и главу ФИФА Джанни Инфантино дать каталонскому клубу возможность высказаться в свою защиту и не позволять себе публичных заявлений по делу.

"Барселону" подозревают в коррупции при выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В клубе же утверждают, что все выплаты были связаны исключительно с консультационными услугами и Негрейра получил 7,3 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" prezidenti korrupsiya qalmaqalına görə FIFA və UEFA-ya müraciət edib

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