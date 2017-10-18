Жительница Калифорнии купила день с Криштиану Роналду

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Девушка из американского штата Калифорния заплатила 32 тысячи долларов благотворительному фонду нападающего испанского "Реала" и португальской сборной Криштиану Роналду, чтобы провести день со звездой мирового футбола.

Как передает Report, об этом пишет Bild.

Кроме того, поклонница также получила два билета на домашний матч "Реала" на чемпионате Испании. Девушка также сможет посетить тренировку команды и взять автограф у Роналду.

Ранее сообщалось, что нападающий "Реала" занял вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы по версии Forbes. На первом месте расположилась писательница Джоан Роулинг.