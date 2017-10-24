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    Жиру получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года - ВИДЕО

    Помимо его на премию Пушкаша претендовали голы Кастельяноса и Масулуке

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Гол форварда «Арсенала» Оливье Жиру, забившего пяткой в ворота «Кристал Пэлас», признан самым красивым в 2017 году по версии ФИФА.

    Как передает Report, Жиру получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

    Обладателями титула становились Криштиану Роналду, Хамит Алтынтоп, Неймар, Мирослав Стох, Златан Ибрагимович, Хамес Родригес, Фаиз Субри Венделл Лира.

    Помимо Жиру, на премию Пушкаша претендовали голы Дейны Кастельянос (женская сборная Венесуэлы U-17, 24.10.2016) и Оскарине Масулуке («Барока», 04.12.2016).

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