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"Жирона" разгромила "Севилью" и  вышла на первое место в Ла Лиге

"Жирона" разгромила "Севилью" и  вышла на первое место в Ла Лиге "Жирона" нанесла разгромное поражение "Севилье" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Футбол
22 января 2024 г. 02:21
Жирона разгромила Севилью и  вышла на первое место в Ла Лиге

"Жирона" нанесла разгромное поражение "Севилье" в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Жироне, завершилась со счетом 5:1. В составе победителей хет-трик оформил украинский нападающий Артём Довбик (13, 15, 19-я минуты), также отличились Виктор Цыганков (56) и Кристиан Стуани (89).

Благодаря трем голам Довбик делит с футболистом мадридского "Реала" Джудом Беллингемом первое место в гонке бомбардиров чемпионата Испании. У них по 14 забитых мячей.

"Жирона" (52 очка) вышла на первое место в Ла Лиге, однако у "Реала" (51) есть игра в запасе. "Севилья" (16) располагается на 17-й строчке.

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Версия на азербайджанском языке La Liqa: “Jirona” “Sevilya”nı darmadağın edib, “Real”ın liderliyi çox çəkməyib

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