"Жирона" разгромила "Севилью" и вышла на первое место в Ла Лиге

"Жирона" нанесла разгромное поражение "Севилье" в матче 21-го тура чемпионата Испании.

"Жирона" нанесла разгромное поражение "Севилье" в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Жироне, завершилась со счетом 5:1. В составе победителей хет-трик оформил украинский нападающий Артём Довбик (13, 15, 19-я минуты), также отличились Виктор Цыганков (56) и Кристиан Стуани (89).

Благодаря трем голам Довбик делит с футболистом мадридского "Реала" Джудом Беллингемом первое место в гонке бомбардиров чемпионата Испании. У них по 14 забитых мячей.

"Жирона" (52 очка) вышла на первое место в Ла Лиге, однако у "Реала" (51) есть игра в запасе. "Севилья" (16) располагается на 17-й строчке.