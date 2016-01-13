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    Жером Вальке уволен с поста генсека ФИФА

    Обязанности генсека будет исполнять Маркус Каттнер

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Жером Вальке уволен с поста генерального секретаря ФИФА, cообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации.

    Обязанности генсека будет исполнять Маркус Каттнер.

    В сентябре 2015 года Ж. Вальке был временно отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности на 90 дней, 6 января этот срок был продлен еще на 45 дней.

    Напомним, что ранее причиной отстранения чиновника послужила информация о возможной причастности Вальке к продаже билетов на матчи чемпионата мира по сильно завышенным ценам.

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