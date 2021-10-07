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Жеребьевка отборочного этапа Евро-2024 пройдет в октябре следующего года

Жеребьевка отборочного этапа Евро-2024 пройдет в октябре следующего года 16-13 готово Стала известна дата жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года.
Футбол
7 октября 2021 г. 16:53
Жеребьевка отборочного этапа Евро-2024 пройдет в октябре следующего года

Стала известна дата жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА, церемония пройдет в немецком городе Франкфурт 9 октября следующего года.

По итогам жребия 54 команды разделят на группы. Сборные поборются за 23 путевки на континентальный турнир. Еще одним участником соревнований станет Германия, которая является хозяйкой Евро.

Чемпионат Европы-2024 состоится с 14 июня по 14 июля. Жребий финального раунда пройдет в конце 2023 года.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале победила по пенальти Англию.

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Версия на английском языке EURO-2024: Date of draw announced
Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Püşkatmanın vaxtı açıqlanıb

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