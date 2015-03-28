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    ​Жеребьевка финального этапа Евро-2016 пройдет 2 октября

    Чемпионат Европы по мини-футболу пройдет в Сербии

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы-2016 по мини-футболу пройдет в городской ратуше Белграда 2-го октября.

    Как передает Report, об этом информирует УЕФА.

    Отмечается, что при жеребьевке Сербия, Италия, Испания и Россия будут сеяными командами. Во второй корзине окажутся Португалия, Украина и Хорватия.

    Напомним, 15-го и 22-го сентября оставшиеся четыре путевки на Евро-2016 разыграют: Босния и Герцеговина, Венгрия, Белоруссия, Азербайджан, Чехия, Словакия, Казахстан, Румыния. Чемпионат Европы по мини-футболу пройдет в Сербии со 2-го по 13-е февраля 2016 года.

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