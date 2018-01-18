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    Жерар Пике продлил контракт с "Барселоной"

    Новый договор рассчитан до 30 июня 2022 года

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике продлил контракт с клубом.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, новый договор рассчитан до 30 июня 2022 года. 

    Сумма выкупа составит 500 млн евро. Руководство "Барселоны" организует традиционную пресс-конференцию.

    Отметим, что Жерар Пике является воспитанником "Барселоны", которую покинул в 2004 году, перейдя в "Манчестер Юнайтед". Спустя четыре года испанец вернулся в каталонский клуб и больше не уходил. На счету 30-летнего Пике 421 официальный матч за "Барселону", 36 голов и 8 результативных передач.

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