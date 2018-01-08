Жену Аршавина сняли с рейса за дебош в самолёте

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Анастасия Казьмина, супруга футболиста Андрея Аршавина, была снята с рейса в аэропорту Шереметьево.

Как передает Report, об этом сообщает «Вести.ru» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Инцидент произошел в самолёте, следовавшем по маршруту Москва — Алма-Ата.

Казьминой понадобилось поменять ребёнку подгузник во время руления самолёта. Она не реагировала на просьбы бортпроводников о соблюдении мер безопасности и продолжала ходить по салону.

Командир воздушного судна принял решение прекратить выполнение полёта и вызвать полицию. Казьмину сняли с рейса, однако задерживать не стали. Из-за данного инцидента отправление было задержано почти на два часа.

Супруга футболиста отправилась в Алма-Ату другим рейсом.