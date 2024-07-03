Женская сборная Азербайджана по футболу нацелена на победу в матче с Венгрией

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров надеется на повторение успеха команды в Лиге Наций УЕФА.

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров надеется на повторение успеха команды в Лиге Наций УЕФА.

Об этом Аскеров заявил Report, говоря о подготовке к матчам с Венгрией и Швейцарией, которые пройдут в рамках отборочного раунда чемпионата Европы.

При этом главный тренер выразил обеспокоенность в связи с недостаточной практикой футболисток.

Аскеров подчеркнул, что команда сосредоточена на матче с Венгрией.

"Сейчас у нас есть 4 очка. Я надеюсь, что мы повторим наш прошлогодний успех в Лиге наций и будем бороться за это. Мы полностью сосредоточены на матче с Венгрией. Команда понимает важность этой игры", - сказал Аскеров.

Отметим, что сборная Азербайджана встретится с Венгрией 12 июля на "Лив Бона Деа Арене" в Баку, а 16-го - на стадионе "Олимпик Де Ла Понтес" в Лозанне.