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Женская сборная Азербайджана по футболу нацелена на победу в матче с Венгрией

Женская сборная Азербайджана по футболу нацелена на победу в матче с Венгрией Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров надеется на повторение успеха команды в Лиге Наций УЕФА.
Футбол
3 июля 2024 г. 17:15
Женская сборная Азербайджана по футболу нацелена на победу в матче с Венгрией

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров надеется на повторение успеха команды в Лиге Наций УЕФА.

Об этом Аскеров заявил Report, говоря о подготовке к матчам с Венгрией и Швейцарией, которые пройдут в рамках отборочного раунда чемпионата Европы.

При этом главный тренер выразил обеспокоенность в связи с недостаточной практикой футболисток.

Аскеров подчеркнул, что команда сосредоточена на матче с Венгрией.

"Сейчас у нас есть 4 очка. Я надеюсь, что мы повторим наш прошлогодний успех в Лиге наций и будем бороться за это. Мы полностью сосредоточены на матче с Венгрией. Команда понимает важность этой игры", - сказал Аскеров.

Отметим, что сборная Азербайджана встретится с Венгрией 12 июля на "Лив Бона Деа Арене" в Баку, а 16-го - на стадионе "Олимпик Де Ла Понтес" в Лозанне.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Ümid edirəm ki, Millətlər Liqasında yazdığımız tarixi təkrarlayacağıq

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