Женщина впервые работала в качестве главного судьи на матче чемпионата Германии по футболу

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Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной, которая работала в качестве главного арбитра на матче высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, 38-летняя Штайнхаус судила встречу третьего тура между "Гертой" и "Вердером" (1:1).

Она на 36-й минуте показала футболисту хозяев Перу Шелбреду желтую карточку.

Штайнхаус в течение двух лет работала главным арбитром на матчах второго и третьего дивизионов чемпионата Германии. Также она судила финал чемпионата мира среди женщин, игры женского олимпийского турнира и Лиги чемпионов.