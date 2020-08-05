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Женщина станет игроком мужского футбольного клуба

Женщина станет игроком мужского футбольного клуба Женщина-футболистка Эллен Фоккема станет игроком мужского клуба «Фоарут» из четвертого по силе дивизиона Нидерландов.
Футбол
5 августа 2020 г. 02:45
Женщина станет игроком мужского футбольного клуба

Женщина-футболистка Эллен Фоккема станет игроком мужского клуба "Фоарут" из четвертого по силе дивизиона Нидерландов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

В пресс-службе организации заявили, что контракт 19-летней спортсменки с "Фоарутом" заключен в качестве эксперимента. Отмечается, что решение поможет развитию равноправия в футболе.

Фоккема рассказала, что с пяти лет тренируется вместе с командой и рада решению футбольного союза. "Мои партнеры по команде также с энтузиазмом отреагировали на то, что я могу остаться играть вместе с ними", - отметила она.

В настоящий момент в Нидерландах мужчинам и женщинам разрешено играть в одной команде до 19 лет, после чего мужчины переходят в мужские клубы для выступления на уровне категории А, а женщины могут играть в лигах категории Б.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNiderlandda qadın kişi futbol klubunun oyunçusu olacaq

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